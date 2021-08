Nyhende

Vinnaren denne gongen vart Karsten Helstad med eit bilete tatt ein vårdag på Vasset på Stranda, ei fin seter med mange velstelte sel. Kamerainnstillingar: ISO 200, brennvidde 24 mm, blender f 8,0, tid 1/1000 sek. I grunngjevnaden til at dette vart vinnarbiletet, står det at det var velkomponert, hadde duse og fine fargar. Det at der var ein person i bildet gav bildet eit løft.