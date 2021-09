Inviterer til politisk holmgang

Nyhende

Dette melder kontaktperson for arrangøren, Arne Sandnes. Tema for møtet er «bygda blør når landbruket dør», noko arrangøren meiner er «den gløymde saka» i valkampen. I pressemeldinga står det at krisa i jordbruket trugar med å leggje heile bygder aude, og at det er ein akutt krise som må løysast i løpet av komande stortingsperiode.