Hovedbruksområder for antigen-hurtigtestene Antigen-hurtigtester er et alternativ til PCR i følgende situasjoner (i enkelte situasjoner anbefales parallelltesting med PCR): Smitteavklaring i befolkning ved milde symptomer der svartid på PCR er lang (>24 timer)*.

Ved smitteutbrudd for raskt å identifisere smitteførende personer (ordinær svartid på PCR er mer enn ett døgn) og komme i gang med smittesporing, karantene og isolasjon, samt avklare smitteomfang. Jevnlig testing (hver 3.-4. dag) av potensielt eksponerte vil hjelpe til med å få raskere kontroll og stoppe utbruddet. Ved utbrudd i helsetjenesten bør det utføres parallelltesting med PCR.

Regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, ved høy smittespredning i lokalsamfunnet, pga økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

Testing ved grensepasseringer, enten som supplement eller erstatning for PCR-test. Positiv antigentest ved grensetesting skal bekreftes med PCR test.

Annen testing for smittevern (f.eks av asymptomatiske nærkontakter) eller testing for koronasertifikat/adgangstesting

