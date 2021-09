Treffsikre bygdeskytarar

Nyhende

Dette meisterskapet er i regi av Sykkylven jeger- og fiskeforeining (SJF), og blir arrangert på slutten av sesongen på siste skytedag.

Det var konkurranse både i leirdueskyting og elgbaneskyting. Førstnemnde har to konkurransar: presskyting og trapskyting. Bygdemeistertittelen blei gitt i trapskyting.

Leirdueskyting

Arild Skaga, leiar for jakt og skyteutvalet, kunne fortelje at det i år var ni skyttarar som deltok i leirdueskytinga. Under trapskytinga, for å kåre meisteren, skulle dei i den innleiande runda fyre av 50 skot. Etter dette går dei fem beste vidare til finalen for å skyte dei resterande 25 skota i konkurransen. Mot slutten skulle det vise seg at Thor Strømme tok sigeren og tittelen «Bygdemeister» med heile 66 treff.

Resultata for topp fem blei følgjande:

1.-plass: Thor Strømme, 66 treff.

2.-plass: Per Ivar Søvik, 63 treff.

3.-plass: Olav Harald Ulstein, 61 treff.

4.-plass: Even Søvik, 58 treff.

5.-plass: Finn Kaland, 56 treff.

Vidare var det også konkurranse i presskyting, der ein skal skyte to og to duer. I motsetning til trapskyting er det inga innleiande runde, ein skyt 24 skot og den med flest treff vinn. Sidan to hadde likt tal på treff denne gongen måtte det bli ei finalerunde mellom dei to for å kåre ein vinnar. Då var det Olav Harald Ulstein som stakk av med sigeren, med sine 22 av 24 skot. Even Søvik tok andreplass.

Elgbaneskyting

Det var også bygdemeisterskap i elgbaneskyting tysdag. Ole Johan Tynes, leiar for elgbaneutvalet, kunne melde om at det var godt oppmøte for konkurransen. Under denne forma skyt deltakarane to seriar mot ein stilleståande elg-figur på ein 100 meter, både ståande og kneståande, i tillegg til ein serie der elgen er ein løpande figur. Det var tatt banerekord då Stian Tafjord tok sigeren med 73 poeng. Vidare blei resultata slik: