Aktivitetar for store og små

Nyhende

Det er nok ikkje ukjent at nordmenn har ein kjærleik for naturen. Ei undersøking av Kantar TNS som blei gjort i 2020 kunne vise at ni av ti nordmenn interesserer seg for friluftsliv. I snart 30 år har Noreg hatt ein landsdekkande tradisjon der Norsk Friluftsliv inviterer til friluftsveke. I år fell det på datoane 4.–12. september.