Nyhende

I tiltaleavgjerda står det at kvinna og mannen i tida frå januar 2018 og fram til Mattilsynet sin inspeksjon den 28. november same år heldt besetning av storfe og sau. I tiltalen blir det hevda at dei unnlét å gi dyra tilstrekkeleg fôr og vatn, samt å sørge for reinhald av dyra sine omgjevnadar der dei oppheldt seg.