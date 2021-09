Nyhende

Alle som startar noko må ofte starte på bar bakke. Slik er det for det unge bandet Shaved Leather også. Rockebandet, som består av Nove Seth Lofranco (vokal), Benjamin Langlo Tryggestad (trommer), Magnus Furset Kormset (gitar) og Matti Kjelstad på tangentar, har spelt saman i kort tid, men er no klare for å ta på seg spelejobbar.