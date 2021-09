Valkamp i sentrum

Nyhende

Det var liv og røre i Sykkylven setrum i dag, då politikarar frå lokallaga til ulike politiske parti hadde tatt turen og sett opp valstandar. Dei var klare for å snakke om kva slags politikk partia deira står for, og det vart delt ut valbrosjyrar, snop og andre valkampeffektar. Mange tok turen innom for ein prat og kanskje for å la seg overtyde om kven deira endelege stemme vil gå til i Stortingsvalet 13. september.