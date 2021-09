Massetesting ved barneskule

Nyhende

Sykkylven kommune melder at to nye er stadfesta smitta etter testing med PCR. Dei to testa først negativ ved hurtigtesting. Personane er i same familie som dei tre som Sykkylven kommune melde var smitta laurdag 4. september.

– Ein av dei smitta er elev ved Vik barneskule. Elevane har vore i felles samlingar, og ein vil difor gjennomføre massetesting med hurtigtestar, av lærarar og elevar i 1. til 7. trinn, måndag morgon. Detaljar om oppmøte og testing for elevar og lærarar kjem frå rektor til dei det gjeld søndag kveld, uttalar kommunen.