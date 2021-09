Nyhende

Amanda Andresen (26) og Hundaol Asnake (26) tok utdanning i Bergen og var begge ferdig tannlegar denne sommaren. Opphavleg er Amanda frå Nittedal, medan Hundaol er bergensar. Han brukar kallenamnet Hunda i kvardagen. Kjærleiken blomstra då dei møtte kvarandre under studiane. No har paret arbeidd saman i om lag to veker ved den nyoppussa tannklinikken i Sykkylven.