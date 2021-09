– Det blir nok «greinalaust» frå talarstolen nokre gonger

Nyhende

– Det skal vere val først, og om folk vil ha inn ein lokal person på tinget så må dei stemme, seier Frank Sve (Frp) til Nyss.

Måndag 13. september er det stortingsval, og er det noko meiningsmålingane har vist, så er det at det svingar veldig om kven som kan kome til å få dei forskjellige mandata rundt om. Møre og Romsdal er ikkje noko unntak, og her har det vore særs jamt om kven av dei fire største partia, Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre og Framstegspartiet, som kjem til å få dei i alt sju direkte mandata til Mørebenken på Stortinget. På dei siste målingane er det Framstegspartiet som kan smile breiast, og om dette står seg til valdagen på måndag, vil dei ha to mandat på tinget, med partileiar Sylvi Listhaug, og fylkesleiar Frank Sve frå Stranda.

– Ingen A4-politikar

Sve sjølv er klar på at det ikkje er over før sjølve valet er gjennomført på måndag, men om han skulle hamne på tinget seier han at folk nok kjem til å legge merke til han.

– Eg trur dei aller fleste kjenner til meg og veit kva eg står for, og at eg bit tennene fast i bordet og ikkje gir meg så lett. Eg kan nok vere vel tabloid og tydeleg til tider, og det er ikkje så nøye for meg å bli klubba ned. Det er på tide å få inn vanlege folk på tinget igjen, seier Sve.

Her heime er Sve godt kjent mellom anna for signaturfrasen «greinalaust». Han legg ikkje skjul på at ein nok vil kunne høyre dette òg frå talarstolen på Stortinget.

– Det kan kanskje hende at der er nokre som er litt nervøse i eige parti, men eg har nok ikkje tenkt til å vere usynleg. Då hadde eg ikkje gidda å stille, seier han.

Skulle han kome på tinget vil han framleis engasjere seg lokalt, noko han kritiserer tidlegare medlemmar av Mørebenken for ikkje å ha gjort.

– Ein vanleg A4-politikar blir eg nok ikkje, og vil ikkje vere slik som mange på Mørebenken. Dei er nesten som Fantomet, at nokon har høyrd om dei men ikkje sett dei. Det er berre å spørje ti personar på gata om dei veit kven dei er. Eg trur ikkje du vil få mange svar, seier han og legg til at han meiner at dette er eit demokratisk problem.

– Politikarane må hugse kven som har valt dei inn på tinget, og då er det viktig å gjere ein jobb for heimfylket, seier han.

Lokale verv

Sjølv om han skulle ta steget opp i rikspolitikken er Sve klar på at han framleis kjem til å vere engasjert i fylkes- og lokalpolitikken heime.

– Eg vil framleis bu på Stranda, og pendle til Oslo i så høve, og vil nok framleis vere aktiv her heime. Eg kan nok ikkje vere i alle posisjonane eg har i dag, men å ha igjen nokre verv både lokalt og i fylket vil eg nok. Ein blir nok ikkje kvitt meg så lett, humrar Sve, og legg til at han har sakna at stortingspolitikarar engasjerer seg i heimfylka sine.

– Det bør ein kunne gjere, så langt det let seg gjere. Det er lenge sidan Stranda og Sykkylven har hatt ein lokal person på tinget, men det er val på måndag først, seier han.

Møreaksen

Framstegspartiet hadde eit fantastisk resultat under skulevalet, med 28,8 prosent av stemmene. Sve meiner dette viser at ungdommane i fylket er opptekne av arbeidsplassane sine.

– Olja sikrar velferda vår, og då kan ein ikkje skifte ut inntekter med utgifter slik enkelte vil. Då regjeringa kom med skatt på oljeleiting blei mange frustrerte. Det er mange her i Stranda og Sykkylven som jobbar i olje- og gassektoren, så ein slik politikk vil setje hus og heim i fare. Norge produserer den reinaste olja og gassen i verda, så vi burde vere det aller siste landet som sluttar med olje og gass, seier han.

Ein annan viktig faktor for at partiet gjer det godt, meiner Sve er kampen mot Møreaksen.

– Dette rammar openbert Sp, H og Ap som har vore så hardnakka på at dei skal bygge den. Folk er forbanna på arrogansen frå desse partia, og det merkast. Skal ein bruke 25 milliardar kroner på dette blir det lite pengar igjen til andre ting. For oss er det E136 gjennom Romsdalen eller riksveg 15 over Strynefjellet som er viktig for eksporten. Vi skal ikkje sende varene til Molde, Misund eller Aukra. Kjem eg på tinget er første punktet på agendaen å stanse Møreaksen ein gong for alle, og der har eg heile partiet bak meg 100 prosent, seier han.

Dyre bypakkar med tilhøyrande bompengar er også noko han vil til livs.

– Det er ein grunn til at Møre og Romsdal ikkje har bompengar, og det er at når folk stemmer Frp får dei det dei stemmer på. Vi har blitt flira av i alle dei nærare 20 åra eg har vore på fylkestinget der vi har blitt nedstemt på bompengar. Men vi har klart å fjerne alle bompengane i fylket, og det vil vi halde fram med, seier Frank Sve.