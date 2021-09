Må møte i retten

Nyhende

Ifølgje tiltalen skal vedkommande fredag 26. mars køyrd ein personbil og unnlét å straks stoppe for politiet til trass for det vart gitt teikn om å stanse. Det står vidare at han på same tidspunkt heller ikkje var tilstrekkeleg omsynsfull, aktsam og varsam i det han køyrde motorvogn i svært høg hastigheit gjennom ulike bustadfelt, samt køyrde ut i ei elv slik at bilen sokk. Det blir opplyst at det oppstod skadar på bilen.