Inkluderer fleirkulturelle

Vann Mangfaldsprisen for Møre og Romsdal

Ekornes AS og Martin Walderhaug EFTF AS vann den regionale Mangfaldsprisen for Møre og Romsdal. Juryen rosar vinnarane for det bevisste arbeidet sitt med å utnytte potensialet i mangfald, til gode både for verksemda og tilsette med fleirkulturell bakgrunn.