Nyhende

PÅ ØRNEJAKT I 1930: Olav Parr og Olav Frøysa skaut i 1930 ei ørn som målte 2,30 meter mellom vengespissane. Dei skaut ho ved reiret i Navarskaftfjellet ovanfor Hole. På biletet ser ein også dei to ørneungane som blei avliva samstundes. Jegarane fekk prov for dette då dei under reiret fann restar av alle slags smalesyr. Til og med vaksne bukkehaud med store horn på, merka Ole Karl Hole. Fotograf er Jon N. Frøysa.