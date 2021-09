Helseforbrytelse og straff

Nyhende

Den siste tida har det vore mykje debatt rundt korvidt tannhelse skal vere ein del av det offentlege helsevesenet eller om kvar enkelt skal betale av eiga lomme. Eg skal ikkje gå inn i den debatten her, men eg vil gjerne skrive nokre ord om ei haldning eg synest pregar dette ordskiftet. Nemleg skiljet mellom «verdige» og «uverdige» helseproblem.

Det er ikkje slik at det offentlege helsevesenet er gratis. Langt derifrå. Men helseutgifter eignar seg dårleg til å betale fullt ut kvar for seg, då behovet ikkje let seg estimere utan krystallkule. Derfor har ein dei fleste stader i verda i større og mindre grad bestemt seg for å dra i flokk på dette punktet. Grovt sett kan ein seie det er to hovudmodellar for flokkfinansiering av helseutgiftene, samt hybridar av desse. Ein kan teikne forsikring, og betale ein sum som aukar etter risiko. Eller ein kan ha ein skattefinansiert modell, der “forsikringspremien” aukar med betalingsevna.

Mange argumenterer sterkt for at dårleg tannhelse er sjølvskulda, og at det då er urimeleg at fellesskapet skal dekke behandling. Det same kan ein sjå i debatten rundt overvekt. Det blir lagt til grunn at ein sjølv er skuld i eiga vanhelse, og at ein sjølv bør stå til ansvar for å kome seg ut av situasjonen. Også med andre helseproblem kan ein møte denne haldninga, men mitt klare inntrykk er at det akkurat no er dei med dårleg tannhelse og dei med overvekt vi i størst grad ønsker å ta. Då gjerne med argument om at vi berre seier det som det er og at vi gjer dei ei teneste ved å stille krav. Dette heilt utan å ønske å ta inn over oss kompleksiteten i problema. Både tannhelse og overvekt er avgjort av mange faktorar, der vi som individ kontrollerer ein del av dei. Andre helseproblem har høgare status, og det er få som spør handballspelaren eller alpinisten som kjem inn med avrive korsband om kor sjølvpåført det er.

Faktum er at svært mange av pengane fellesskapet brukar på helse blir kosta på problem som let seg førebygge, og førebygging må til om vi skal kunne bere utgiftene framover. Dette utan at vi stiller enkeltindivid til veggs når dei treng behandling. Mykje av førebygginga kan gjerast individuelt og det er viktig å nå ut med denne bodskapen, men det er ikkje utan betydning korleis ein gjer dette. Skam er sjeldan ei nyttig kjensle. Det er også viktig med det som må skje på systemnivå. Ressursar må nyttast på førebyggingssida av helseproblema. Det er ikkje lett når behovet for brannsløkking er endelaust, og aukar proporsjonalt med utviklinga av ny behandling.

Om du ein dag skulle finne på å drikke deg full og setje deg i bilen din, eller endå til ein bil du har stelt, for så å bryte fartsgrenser og andre trafikkreglar og kome i ei ulykke utan å bruke bilbelte, er det ingen tvil om at du sjølv er skuld i helseskadane du påfører deg. Det er berre rein flaks om du ikkje kostar andre menneske livet eller helsa. Og du må nok svare for deg både i rettssystemet og overfor forsikringsselskapet. Men på skadestaden er det ingen som spør om du skal få den beste behandlinga ein kan tilby. Ingen vurderer om du er verdig luftambulansetransport. Og sjukehuset skil ikkje mellom deg og andre som heilt utan skuld har enda opp der. Ikkje ein gong om det var dine handlingar som førte dei dit. Fellesskapet vil bruke mykje ressursar på å berge livet ditt og helsa di, det er ikkje opp til helsevesenet å utmåle straffa.

Eg ønsker meg den same haldninga uavhengig av helseproblem. Faglege og politiske diskusjonar om kva folketrygda skal dekke, heilt sjølvsagt. Noko vil falle utanom, det seier seg sjølv. Men om ein skal bruke førestillingar om moral som kriterium er vel dei fleste av oss på gyngande grunn.

Så, når du ligg i sjukesenga og ventar på behandling for kva enn som feilar deg, vil eg vere med på å betale rekninga heilt utan å spørje deg kva BMI du har, om du har inntatt røyk, alkohol eller bacon, om du har fått dine 150 minutt fysisk aktivitet kvar veke og om du har passa på å få nok søvn og D-vitamin opp gjennom. Sjølvsagt skal eg det, eg er ein del av flokken din. Og når eg ligg der, håper eg du er med på spleiselaget som ein del av flokken min.