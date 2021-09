Nyhende

Med over 91 prosent av stemmene talt opp, er det Framstegspartiet som er den store vinnaren i Møre og Romsdal, med 22,5 prosent av stemmene. Dette gjer at dei er sikra to mandat på Stortinget, og at Frank Sve følgjer partileiar Sylvi Listhaug med direkte plass på Mørebenken. I talen sin på Frp si valvake i Oslo retta Listhaug ein stor takk til innbyggjarane i Møre og Romsdal. Det gjer også Frank Sve.