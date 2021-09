Nyhende

– Det er viktig at fakta kjem på bordet. Vi kjøpte tomta i 2014 med nok areal og korrekt regulering som via områdeplanen i 2016 vart redusert med om lag det halve arealet, samtidig som vi ikkje lenger hadde retten til å fylle ut i sjøen. Dette betyr at vi vart fråteken retten til å bygge på eiga tomt. 17 av dagens kommunestyrerepresentantar i Sykkylven kommunestyre, sat i kommunestyret i 2016. Er det dette som vert kalla skaparglede?, spør Magne Jan Vik, som er dagleg leiar i REMA Etablering Vestland AS. Og han legg til spørsmålet om dette er med på å skape føreseieleg utvikling for næringslivet.