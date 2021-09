Nyhende

Det har lenge vore sikkert at det kom til å bli utskiftingar av Mørebenken, politikarane som representerer Møre og Romsdal, på Stortinget. Fleire av dei som er inne på den førre Mørebenken har gitt seg i politikken, mellom anna Fredric Bjørdal og Else May Norderhus frå Ap og Marianne Synnes frå Høgre.