Flytting av oppdrettsanlegg vil ikkje endre smittetrykket

Nyhende

I februar i år blei det klart at kommunestyret i Sykkylven går inn for at Hofseth Aqua AS skal kunne opprette eit akvakulturanlegg på Bugane, som ligg like aust for Ramstadvika. Opphavleg skulle dette anlegget ligge rundt 2 kilometer aust for Ramstadelva, ei laks- og sjøaureførande elv som har utløp til Storfjorden i Ramstadvika, men etter ei seinare teknisk vurdering blei tilrådinga at anlegget skal plasserast 500 meter lenger vest og då nærare elva.

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett krav om ei fagleg vurdering av korleis den ville fisken kan bli påverka av den nye plasseringa, og i dette høve har Skandinavisk naturovervåkning laga ein rapport med ein fagleg vurdering basert på generell kunnskap om laksen og sjøauren si vandring i fjordane. Dette har blitt gjort utan undersøkingar i det aktuelle fjordområdet rundt vassdraget.

Ulikt

I rapporten kjem det fram at laks og sjøaure har ulike livshistorier og såleis ulike vandremønster. Når det gjeld laksen kan den bli påverka av smitte av lakselus frå laksen i merdane til den anadrome fisken i fjorden (anadrom fisk er fisk frå ferskvatn som vandrar ut i saltvatn etter næring og som vender tilbake til ferskvatn for å gyte, journ. anm.). Her står det at det er i livsstadiet som smolt at laksen er mest sårbar for smitte av lakselus. Tilfelle av lus frå Bugane vil kunne spreie seg innover eller utover fjorden avhengig av kor straumane går, men tettleiken på parasitten vil minke jo lenger vekk frå anlegget det kjem. I rapporten står det at ei flytting av anlegget 500 meter nærare elva ikkje vil ha noko målbart auka smittepress.

Det same gjeld også for den tilbakevandrande laksen som kjem tilbake til elva frå havet. Er der nok vatn i elva vil laksen gå opp for å gyte, men om der er lite vatn grunna lite nedbør, kan den bli verande i fjorden. Den er då meir utsett for lakselus, men denne situasjonen vil ikkje bli endra om anlegget blir flytta 500 meter.

Sjøaure

Når det gjeld sjøauren, blir det opplyst at den oppheld seg i fjorden i gjennomsnitt rundt 60 dagar, normalt frå midten av april til midten av august. Det er dei største fiskane som både vandrar ut og kjem tilbake først, medan smolten kjem ut seinare, og returnerer aleine når dei er større. Vandringsmønstera til sjøauren kan vere frå nokre få kilometer til over 40 kilometer, der auren vandrar både innover og utover i fjorden. Sidan forskjellen mellom dei to lokalitetane på Bugane berre er 500 meter, finn ikkje rapporten det særleg truleg at flytting vil ha noko å seie for smittepresset.

Derfor blir det konkludert i rapporten at flytting av anlegget ikkje vil gi noko forskjell i smittepress korkje til laksen eller sjøauren.