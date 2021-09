Endrar rutinar ved Stranda omsorgssenter

Nyhende

Stranda omsorgssenter, avdeling sjukeheimen har innført midlertidige besøksrutinar i veke 13 og måndag veke 14. Til no har det ikkje vore smitte i institusjonen og det vil kommunen framleis prøve å unngå. Følgjande reglar gjeld i perioden 29.03.21–05.04.2: Alle besøk må avtalast på førehand. Besøk på pasientrom, to pasientar pr. bugruppe får ha besøk samstundes i gitte tidspunkt. Maks to personar som kjem på besøk til pasienten samstundes. Dei som kjem på besøk må ikkje vere i karantene, ikkje ha symptom på covid-19 og elles vere frisk. Pasienten får disponere eitt besøk per dag. Alle som kjem på besøk må nytte munnbind og hanskar. Er besøkjande frå område med meir enn 150 smitta per 100.000 må det ligge føre ein fersk negativ test. Hugs generelle smittevernråd under besøket. Møt ved verandadør til den avdelinga du skal besøkje til avtalt tid. Gå direkte til rommet etter å ha tatt på munnbind og hanskar. Skriv deg opp på protokollen ved inngangen. Det er ikkje tillate å opphalde seg i fellesareal. Det er ikkje høve til å nyte mat/drikke under besøket grunna bruk av munnbind.