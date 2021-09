Fotballglede på Mona

Nyhende

Laurdag var det klart for den siste miniturneringa for G6 på Stranda stadion. Det var godt oppmøte og mange ivrige fotballspelarar på plass. I lett regn, utan at det sette ein dempar på innsatsen, tok Stranda G6 spente imot motstandarane frå Langevåg IL og Sykkylven IL.