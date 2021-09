Ikkje aktuelt å selje Orreneset Misjonssenter

Nyhende

Den 14. september blei de foreslått av generalsekretær Erik Furnes i årsmøtet til ImF Sunnmøre at ein kan selje leirplassane Brusdalsheimen og Orreneset for å hjelpe folkehøgskulen på Sjøholt. No viser det seg at det ikkje nødvendigvis er ei aktuell problemstilling, dette meldte Dagen førre veke (bak betalingsmur).