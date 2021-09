Kan bli operabygg på kaiområdet likevel

Nyhende

Saka om bruken av kaiområdet i Sykkylven sentrum var nok den det var knytt mest spenning til under kommunestyremøtet i Sykkylven måndag. Blir det makebyte eller ikkje? Må REN bygge på si eiga tomt eller ikkje? Dette er ei sak som har skapt stort engasjement hos alle i bygda, og på same vis blei det òg stort engasjement under kommunestyret, der saka blei diskutert i fleire timar.