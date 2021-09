Nyhende

I desse dagar er partileiingane i Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet i full gang med sonderingar om å danne ei ny regjering som skal ta over etter Solberg-regjeringa. Om dei tre partia dannar regjering i lag vil dei kunne få ei fleirtalsregjering, men i løpet av valkampen var Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum ganske klar på at han ønskte ei regjering der Ap og Sp ville regjere aleine. Ei Ap-Sp-regjering er ein moglegheit, men dei vil då vere i mindretal og slik avhengige av støtte frå andre parti for å få fleirtal for sakene sine på Stortinget.