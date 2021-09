Presenterte den nye kommunalsjefen

Nyhende

Tidlegare i år blei det kjent at Eli Otterlei skulle slutte som kommunalsjef helse i Sykkylven kommune. I juni meldte kommunen at ålesundaren Ragnhild Hanken Skjong hadde blitt tilsett i stillinga, og måndag var ho til stades på sitt første kommunestyremøte. Her fekk ho òg presentert seg frå talarstolen.

– Eg gler meg veldig til å jobbe her, og ser fram til mange gode arbeidsoppgåver og utfordringar, sa ho.

Skjong er utdanna sjukepleiar med vidareutdanning i organisasjon og leiing og prosjektleiing, og hovudsakleg har arbeidserfaring frå kommunal sektor. Ho har, mellom anna, vore einingsleiar i Sula kommune og prosjektleiar for Ålesund kommune. Før jobben i Sykkylven var ho rådgjevar innan velferd og sysselsetting i Ålesund kommune.