– Planlegg julehandelen i god tid

Nyhende

Vinmonopolet på Stranda er lite, men likevel ein hyppig besøkt butikk. Det syner tala når det hittil i år har hatt ein auke i omsetnaden på heile 14 prosent. Også fjoråret var godt då dei hadde ei auke på 18,4 prosent frå 2019 til 2020. Butikken har sidan oppstarten i 2003 også kome på 2. plass i årets butikk-konkuranse for god service og varekunnskap, noko butikksjef Anne Birgitte Åsen er svært stolt over.

Lyst og lett

Basert på salshistorikk er butikken på Stranda internt blitt kategorisert som «lyst og lett». Dette vil seie at vareutvalet har ein større del av kvitvin, musserande og rosevin enn andre butikkar i same storleik, som til dømes sel meir raudvin og øl.

– Vi liknar dermed meir på vinmonopola i dei større byane, men om vi på Stranda har blitt meir lik byfolket, vil eg ikkje spekulere i. Kanskje har vi blitt litt påverka av hyttefolket og alle tilreisande til bygda, seier Åsen med eit smil.

Koronatida

Vinmonopolet på Stranda fekk også merke ringverknader av pandemien. Vasking, spriting, munnbind og avstand vart fort ein del av kvardagen også for dei. Fordi butikken på Stranda er liten, valde dei gjennom heile korona-tida å ha avgrensa tal på kundar inne i lokalet samstundes. I tillegg hadde dei vektarar utanfor i høgsesongane for å halde kun fire kundar inne samstundes.

– Med tre tilsette som har familiar, har vi gått ut og inn i karantene, men har vore heldige og unngått smitte til no. Tiltaka elles i butikken har naturleg nok påverka kundane våre, og eg ynskjer å gi kvar og ein takk for tolmodet dei har vist oss denne tida, seier ho.

Ungdom og alkohol

– Eg vil også nytte høve til å takke alle dei flotte ungdomane som er innom butikken. Samfunnsoppdraget vårt er ansvarleg sal av alkohol, noko som inneber mellom anna at vi spør alle som vi trur kan vere under 25 år om legitimasjon. Etter kvart har veldig mange blitt flinke til å vise legitimasjon uoppfordra, noko dei fortener ros for. Mine eigne born må også vise «legg» kvar gong dei handlar her, seier Åsen.

Ver tidleg ute

Tal frå Vinmonopolet syner at etter ei tid med salsauke, ser det no ut til at handelen flatar ut, og kanskje vil falle litt også. Åsen seier at grunnen til dette er at fleire no handlar på taxfree, reiser til Sverige og på utestadane som opnar opp att no. Men ho har tru på at salet tek seg opp att før jul som det brukar.

– Vi vonar kundane våre vil planlegge julehandelen, og handle det dei kan tidleg. Kom også gjerne utanom tidene då «alle» handlar, som tidlegare på dagen og dagar tidleg i veka. På denne måten unngår vi kø og kan halde fram med smittevern også inn i influensetida, avsluttar ho.

Nyss freista å få informasjon frå Vinmonopolet i Sykkylven også, noko som viste seg vanskeleg.