Dømde for dyremishandling

Mannen er dømd til 90 dagar fengsel og kvinna til fem månadar, for fire av månadane av straffa har ho fått to år prøvetid. Ifølgje dommen har dei latt vere å gi dyra tilstrekkeleg mat og vatn, og heller ikkje sørga for reinhald av dyra sine omgjevnadar. Retten meiner at som ein konsekvens av dette har dei om lag 26 dyra blitt påført lidingar, og fire dyr døydde og 15 måtte slaktast grunna avmagring.