Kurs i kvalifisert søk og redning

Nyhende

Fleire nyttar i dag den flotte naturen vi har rundt oss på Sunnmøre, og oppdragsmengda for hjelpekorpsa i distriktet aukar. Sjølv om covid-19 har avgrensa samfunnet elles, har hjelpekorpsa rykka ut og bistått dei som har hatt behov for det. Dette har gjort at behovet for å rekruttere og utdanne nye medlemmar også har bydd på utfordringar, men no stod 17 nye hjelpekorps-medlemmar klare for å kvalifisere seg.