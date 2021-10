Kom styrka ut av koronatida

Formfin fyller 75 år

Møbelfabrikken Formfin i Hundeidvik i Sykkylven feirar 75 år med samanhengande drift. - Vi kom styrka ut av koronatida og no rustar vi oss for framtida og for at vi skal kunne halde fram her vi er, seier administrerande direktør Steinar Myrseth.