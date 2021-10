Fleire i arbeid

Nyhende

Februar 2020 viser at Sykkylven hadde 86 innbyggjarar heilt eller delvis utan arbeid, medan Stranda hadde 69. Så kom pandemien og endra mykje for mange. Mars 2020 viser at heile 1.047 var arbeidslause eller delvis utan arbeid i Sykkylven, og 305 i Stranda.