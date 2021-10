Vikarpresten er tatt ut av teneste

Nyhende

Den siste tida har det vore ein heftig debatt om kvinnelege prestar, etter at vikarprest Vidar Nes Mygland uttalte at han er imot kvinnelege prestar. Ein stor del av jobben hans er å vere prest rundt i prostiet ved behov, det vil seie i Giske, Sula, Ålesund, Fjord, Stranda og Sykkylven. No har biskopen i Møre bestemt at han skal takast ut av teneste inntil vidare, melder NRK.