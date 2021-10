Lokalmusea på Sunnmøre går saman

Nyhende

Interimsstyret for samling av lokalmusea på Sunnmøre er i gang med å utarbeide rammer og regelverk for ei felles museumsoverbygning for drift, økonomi og personalforvaltning. Aalesunds Museum, Godøy Kystmuseum, Herøy Kystmuseum, Volda sogelag sine museumssamlingar og museumsgarden Ytste Skotet går no inn i eit konsolidert museumsfellesskap som skal driftast etter ein desentralisert modell.