Nyhende

Kven er dette? Namn: Ellen Beate Engeset

Alder: 26 år

Yrke: Frisør på Pitings

Bustad: Stranda

Ellen Beate Engeset (26) har nok mange møtt då ho arbeider som frisør hos Pitings på Stranda. Ellen budde dei første åra i sitt liv i Canada, nærare bestemt Sechelt i provinsen British Columbia. Her budde ho saman med sine to eldre brør, mor Astrid og far Råger. Familien budde i Canada i fleire år, men då ho var fem flytta familien heim att til Engeset på Stranda.