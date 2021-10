Nyhende

Boka «Vestlandet» er laga for å ta med lesaren på ei reise i gamle turistar sine fotspor. Ifølgje forlaget var det i andre halvdel av 1800-talet at dei første turistane kom til Noreg. Dei stadane på Vestlandet som er populære i dag var like storslåtte for 150 år sidan, men stod meir urørt enn i dag.