Kan stenge veg på kort varsel

Nyhende

På Twitter kan ein lese at det er meldt snø ned til 4-600 meter. Vegtrafikksentralen midt ber trafikantar som har planar om å køyre i høgda bør sørgje for å vere skodd etter føre og tilpasse farta etter forholda. Dei melder også at strekningane kan bli stengt på kort varsel.