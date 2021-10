Støre-regjeringa seier at dette ferjesambandet vil bli gratis

Nyhende

Under valkampen var eitt av dei store løfta frå både Ap og Sp at noko skulle bli gjort med dei høge ferjeprisane. Møre og Romsdal Ap var først ut, og lova halverte ferjeprisar, og dei andre partia hang seg på snart etter. Mellom anna ville Frp ha gratis ferjer, slik som i Sverige, medan Sp ville at ferjesamband med få passasjerar skulle bli gratis, noko partileiar Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Jenny Klinge fortalde til Nyss då dei besøkte Sykkylven under valkampen.