Nyhende

Tysdag melde Karl Johan Stadsnes frå Miljø og Landbruk igjen om nye tal frå jakta. Førre veke blei det meldt om 197 falne hjortar i Sykkylven, noko som utgjorde 37 prosent av den tildelte kvota. Tala har per 12. oktober auka til 222 hjortar, og 41 prosent av kvota på 538 hjortar. Jakttida for hjort er ikkje over før 23. desember.