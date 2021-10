Frustrert fiskeseljar

Ønskjer straumtilgang på torget

Andre Fredriksson som er dagleg leiar i Kvalitet frå havet er frustrert over mangelen på straumtilgang på torget på Aure. – Dette kan føre til at torgseljarar vel å ikkje kome hit, seier Fredriksson. Driftsleiar i Straumen Nett, Hallvard Hjorthol, meinar at det skal vere råd å få til ei løysing.