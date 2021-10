Nominert til Årets varemerke

Nyhende

Og han er i godt selskap. Mellom anna artisten Sigrid, også nominert i same kategori.

– Det er rett og slett heilt utruleg at ei garasjebedrift i Straumgjerde blir nemnd i same kategori som sjølvaste Sigrid. Eg hadde på ingen måte slike mål i kikkerten då eg starta opp Brennevinsgrova, men igjen så fortel det at eg har gjort noko riktig på vegen. Og det er stas, seier Strømmegjerde.

I nominasjonen står det: «Mikrodestilleriet Brennevinsgrova har på rekordtid etablert seg som en prisvinnende produsert av Gin, Akevitt og Whisky på en bærekraftig måte. Grova har fastsatt verdiene nær, sosial, nysgjerrig og autentisk samtidig som en bruker kortreiste lokale ingredienser fra fjord og fjell på Sunnmøre. Sammen med historieformidling i sosiale medier der en bruker naturen med fokus hav, fjord, fjell og natur».

Fire klasser

Konferansen går av stabelen torsdag 21. oktober, med til saman 19 nominerte aktørar frå Nordvestlandet, fordelt i fire klasser; Årets industrielle oppstartsbedrift, Årets industridesignselskap, der mellom andre Ekornes AS er blant dei nominerte, Årets brand og Bærekraftprisen.

Om Ekornes AS står det i nominasjonen: «Ekornes har igjennom bruk av både intern og ekstern industridesign, kombinert med intern produksjonsforståelse, lykkes med å utvide sitt produktspekter. De har utnyttet godt innarbeidede produktegenskaper på nye måter og nye områder. Dette legger til rette for videreføring av Stressless filosofiens suksess innenfor nye og fremtidsrettede produktsegmenter».