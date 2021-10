Nyhende

– Det er klart at dette betyr mykje, særleg for eit konkurranseutsett næringsliv. Den arbeidsgjevaravgifta vi har hatt har ikkje vore bra for næringslivet, og dette er noko vi har arbeidd for i mange år, seier ordførar Odd Jostein Drotninghaug (Sp) i Sykkylven til Nyss.