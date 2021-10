Nyhende

Det planlagde hotellet på Ljøen til Flakk Gruppen tek form, i alle fall på papiret. Dei er no inne i fasen med prosjektering og ferdigstilling av detaljplanen som no er send inn til Stranda kommune for godkjenning. Dokumenta syner situasjonsplanen sett i forhold til planlagde bygg som arkitektfirmaet Snøhetta står bak.