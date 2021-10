Nyhende

Kven er dette? Namn: Per Bjarte Ludviksen

Alder: 57 år

Bustad: Blindheim

Yrke: Bonde

Per Bjarte Ludviksen vaks opp på Erikgarden på Blindheim saman med foreldra Bernt og Annlaug, og dei to yngre søskena Tore og Randi. Han var tidleg med på gardsarbeidet og visste at han som odelsgut med tida skulle ta over gardsdrifta. I 2011 vart det eit generasjonsskifte på Erikgarden, og Per Bjarte hoppa rett inn i drifta av garden. I byrjinga med god hjelp frå foreldra. I dag er han bonde på fulltid med over 40 storfe.