Over landegrensene på radiobølgjer

Tradisjonen tru inviterte Sykkylven speidargruppe medspeidarar frå heile Sunnmøre «heim til seg» i helga. Det var tid for den årvisse samlinga der speidarane verkeleg får oppleve at dei er med i ein verdsomspennande organisasjon. Som vanleg var Sykkylven ungdomsskule base for aktivitetane.