Veteranar i danseringen

Nyhende

Denne skribenten er aldersmessig i målgruppa for seniordansarane, og vart med ein gong invitert med i danseringen. Etter ei rask innføring i dansestega, fire fram og fire tilbake, rundt og skift, gjekk det greitt å falle inn i rytmen. Nye dansepartnarar kom og gjekk, dei med raudt band, fekk danse med alle som hadde blått. Slik er det lagt opp for at alle skal få nokon å danse med. Her kan ein kome om ein er åleine, og også om ein aldri har dansa før. Stega er lette å lære, og etter litt øving sit dei som spikra.