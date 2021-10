Før i tida

Nyhende

SUNNMØRINGEN 27. AUGUST 2008: Stranda gjorde ein solid jobb mot botnlaget Gursken/Larsnes og vann 8-1. Dermed låg alt til rette for at dei to neste oppgjera på Stranda stadion blei direkte opprykk kampar. Kampen om opprykk hausten 2008 stod mellom dei fire laga Bergsøy, Norborg, Herd og Stranda.