Nyhende

Det seier dagleg leiar Odd Arne Rønes hos Plato AS til Nyss. Fredag 22. oktober skreiv han under kontrakt med service- og installasjonsleverandøren Bravida, der det blir klart at Bravida Norge AS kjøper 100 prosent av aksjane til Plato og vil frå 1. november bli eit dotterselskap av Bravida Norge.