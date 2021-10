Nyhende

– Eigentleg er dette det fjerde bransjetreffet, då det første blei arrangert i Ålesund, medan det andre blei i Oslo. Det syntest vi var for gale når det er her i Sykkylven at mykje av industrien finst, så då er det heilt naturleg at arrangementet blir her, seier Eldar Høidal frå Møbelmuseet, Åsne Folstad frå PlussLab og Bergljot Hjortdal frå Ekornes til Nyss.