Gjev pris til Ekornes

Nyhende

Torsdag kveld var det konferanse og prisutdeling under Industrial Design Conference (IDC). Prisen for «Årets industridesignselskap» gjekk til eit selskap som aktivt bruker design i utvikling og produksjon av produkta sine, Ekornes, melder Sunnmørsposten. Juryen peikar på at selskapet fremmar design gjennom fleire ledd i organisasjonen og på den måten skaper betre produkt og aukar verdiskapinga, både strategisk og heilskapleg. Juryen meiner også at Ekornes har vore med på å definere faget industridesign i Norge, og at selskapet har etablert ein stor og lønsam marknad i både inn- og utland.