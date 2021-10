Nyhende

Stranda kommune fekk bekrefta to nye smittetilfelle i går, tysdag 26. oktober, medan det i Sykkylven blei bekrefta eit nytt tilfelle måndag 25. oktober.. Dei smitta sit i isolasjon, og smittesporing er avslutta.

Stranda kommune minner om at om ein får nyoppståtte luftvegssymptom bør ein teste seg med hurtigtest eller bestille PCR-test, og at det er viktig å ha lav terskel for testing ved symptom.