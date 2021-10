Nyhende

Seint på kvelden den 14. oktober byrja det å brenne i ein båt som låg til kai like ved Møre Trafo på Aursnes i Sykkylven. Ein båt blei fullstendig nedbrent i brannen, og ein annan fekk så store skader at den måtte bli kondemnert. Saka er under etterforsking av politiet, som hadde ein kriminalteknikar innom førre onsdag.